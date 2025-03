Appello della Nurra:  4 milioni di metri cubi da Temo e Cuga 

Le imprese agricole della Nurra alle prese con la peggiore crisi idrica di sempre. Alcuni campi di ortaggi rischiano di non arrivare neppure a fine produzione e a saltare potrebbero essere le verdure messe a dimora in questo periodo. La terra della sete tra il Temo e il Cuga, fino al Bidighinzu che in totale hanno una capacità di accumulo di circa 18 milioni di metri cubi d’acqua. Quantità vincolate all’uso potabile domestico, per le campagna irrigua significa la fine.

Le richieste

«Quattro milioni di metri cubi dalla dighe del Temo e del Cuga, sarebbe il minimo indispensabile per limitare i danni e distribuire acqua a tutti». È la proposta indirizzata alla Regione, elaborata nel corso di un incontro avvenuto mercoledì pomeriggio tra le organizzazioni professionali di categoria e il Consorzio di bonifica della Nurra. Nella sede di via Rolando, a Sassari, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, con il presidente di Anbi Sardegna Gavino Zirattu, hanno affrontato ancora una volta l’emergenza idrica che rischia di annientare le campagne del Nord Ovest dell’Isola, con l’obiettivo di trovare strade percorribili e soluzioni immediate per mitigare gli effetti della grande sete. È cruciale che le politiche regionali e quelle che il Consorzio di bonifica propone siano allineate. Una di queste soluzioni è quella di prelevare quattro milioni di metri cubi dalla quota vincolata nelle dighe e provare a limitare i disastri che si preannunciano per gli agricoltori. «Chiediamo uno sforzo, – ribadisce Zirattu – un piccolo prelievo che, unito ai reflui di Sassari e Alghero e all’acqua dei pozzi, ci consentirebbe di garantire la risorsa idrica a tutti. Certo non basterà per una stagione irrigua standard, ma dobbiamo cercare di salvare il salvabile».

L’emergenza

Nell’ultimo vertice di lunedì scorso a Guardia Grande, la piccola borgata di Alghero, il presidente Anbi Sardegna aveva annunciato un piano strategico di razionamento dell’acqua, privilegiando vitigni e uliveti, colture pluriennali e di pregio, ma a soffrire saranno anche le ortive. La siccità sta costringendo gli agricoltori a rinunciare ad alcune coltivazioni, altri ricorrono all’irrigazione di soccorso con costi altissimi per il gasolio che serve a tirare l’acqua dai pozzi e rifornirsi con le autobotti, mentre altri pozzi a falda superficiale si stanno prosciugando. Le piogge delle ultime ore non sono sufficienti a recuperare l’enorme deficit degli invasi accumulato per la lunga siccità e non basta neppure il riutilizzo delle acque reflue affinate, provenienti dagli impianti di San Marco ad Alghero e Funtana Veglina a Sassari. E per salvaguardare l’abbeveraggio del bestiame serve l’approvvigionamento dei bacini, in attesa che si concludano i lavori urgenti sugli acquedotti Coghinas I e II, interventi legati ai fondi Pnrr in capo all'Enas, che dovranno essere ultimati improrogabilmente entro marzo del prossimo anno e che durante il periodo aprile 2025 - marzo 2026 potranno essere utilizzati solo in parte a causa di possibili disservizi. L’assessore regionale all’Agricoltura, Gian Franco Satta, in occasione dell’incontro a Guardia Grande, aveva assicurato agli imprenditori agricoli gli indennizzi e i ristori sulle perdite legate alla mancata programmazione della stagione irrigua. «Ora la palla passa alla politica regionale sperando in un intervento straordinario per dare risposte agli agricoltori della Nurra», conclude Zirattu.

