Appello della Misericordia «Cerchiamo altri volontari» 

La Misericordia di Quartucciu cerca volontari. L’associazione si occupa di varie attività: dal trasporto sanitario all'emporio solidale, passando per l'assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni e l’aiuto per pratiche telematiche. Attualmente sono venti i soci attivi, esclusivamente volontari, come nello spirito dell'organizzazione. «Ma siamo alla continua ricerca di persone, maggiorenni, che, dopo essere state formate, entrino a far parte del nostro team», l’appello di Efisio Mura, direttore operativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA