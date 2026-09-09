Appello della minoranza: «Miniera da valorizzare» 

«Tuteliamo le strutture dei pozzi minerari per salvaguardare il patrimonio storico archeologico minerario». La richiesta è di Antonello Casu, consigliere comunale di minoranza. Casu ha scritto all’assessorato all’Industria, al Parco Geominerario della Sardegna e al sindaco di Gonnesa Pietro Cocco. «Tenuto contro del patrimonio che la Carbosulcis detiene e gestisce – scrive Casu – chiedo che si attivino procedure per valorizzare queste strutture, in disuso da tempo, che possono testimoniare un pezzo di storia del territorio, se conservate e valorizzate».

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