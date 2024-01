Appello del sindaco: «Non chiudete la banca» 

«La chiusura dell’ufficio del Banco di Sardegna sarebbe davvero un duro colpo per il nostro paese». Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis, è preoccupato. Quando ha saputo che l’istituto di credito intende chiudere lo sportello presente in paese ha inviato una lettera ai vertici del Banco di Sardegna.

«Nuxis – afferma il primo cittadino - si trova a notevole distanza dagli altri comuni limitrofi, ed è un comune costituito prevalentemente da persone anziane, che spesso non hanno la possibilità di recarsi altrove, per svolgere il disbrigo delle pratiche bancarie. Non tutti sono muniti di automobile e hanno difficoltà per sposarsi. Inoltre non è presente un servizio bancomat, in grado di sopperire ai giorni previsti, di chiusura settimanale. Chiedo pertanto, di soprassedere alla suddetta chiusura e di prendere anche in considerazione, l'installazione di uno sportello bancomat, considerando che, buona parte della popolazione e dei titolari di imprese locali, sono clienti del banco di Sardegna».

