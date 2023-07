Appello del sindaco alla Asl per la nomina del pediatra  

Tredici giorni senza pediatra. L’assenza dello specialista si fa sentire e crescere il malcontento tra i cittadini. Dal 1 luglio il dottore Mario Moi ha lasciato l’incarico per trasferirsi a Cagliari lasciando scoperto il posto nel paese del Linas. I bambini così rimangono senza medico e la situazione diventa più complicata ogni giorno che passa.

Per visite e cure i genitori paese possono rivolgersi ai privati (e pertanto a pagamento) oppure hanno come alternativa il servizio di pronto soccorso pediatrico, ma devono andare a Cagliari, a 70 chilometri dal Gonnosfanadiga . La preoccupazione dei genitori è arrivata al sindaco Andrea Floris. «Per informazione, già da alcune settimane stiamo seguendo la problematica inerente il trasferimento del pediatra Moi – scrive il primo cittadino nella sua pagina Facebook – lo stiamo facendo in stretto contatto con la Asl e con lo stesso dottore che fa parte del comitato regionale per la pediatria di libera scelta. È già stato bandito il posto come sede carente, cosa che non poteva per norma essere fatta prima dell'avvenuto trasferimento del professionista, quindi dal 1 luglio. Si sta anche cercando un sostituto per il periodo di vacanza, cosa di non facile soluzione visto che ormai i medici disponibili sono rari e scelgono le sedi a loro più comode».

