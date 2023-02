Appello del sindaco al Parlamento europeo: ferrovia irrinunciabile 

«Uno dei fattori che maggiormente ostacolano la crescita dei territori è sicuramente la mancanza di un servizio pubblico essenziale di logistica quale una rete ferroviaria rapida, indispensabile per la vita delle comunità, per il loro benessere e sviluppo». Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu rompe gli indugi e scrive direttamente al Parlamento europeo per denunciare una situazione di isolamento intollerabile, affinché nel piano delle Grandi opere venga inclusa la realizzazione della ferrovia a scartamento ordinario che colleghi il capoluogo barbaricino alla tratta esistente.

Una lettera accorata, sorta di ultima spiaggia anche alla luce dell’immobilismo che regna sulla vicenda e delle innumerevoli richieste per ora rimaste inascoltate e giunte dal Comitato Trenitalia Nuorese.

Nello specifico, il primo cittadino ha scritto alla commissaria europea dei Trasporti, Adina Ioana Vălean, e alla presidente della commissione Trasporti e Turismo, Karima Delli, per chiedere un incontro in modo da illustrare il grave divario infrastrutturale che caratterizza il centro Sardegna. Poi, per far comprendere i vantaggi che l’opera comporterebbe in un territorio che oggi, di fatto, è tagliato fuori dai collegamenti veloci e fortemente penalizzato negli spostamenti delle persone e delle merci, sia in entrata sia in uscita, con evidenti ripercussioni sullo sviluppo sociale ed economico.

Andrea Soddu non vede alternative: «Sarebbe utile collocare il progetto nel solco delle grandi opere che utilizzano tecnologie avanzate per il rispetto dell’ambiente».

Quindi, aggiunge: «Non lasciamo nessuna strada intentata. Ho ritenuto opportuno coinvolgere il Parlamento perché come cittadini europei viene leso il nostro diritto alla mobilità, con tutto ciò che ne consegue. È un argomento su cui dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione, un’istanza che dobbiamo portare avanti come capoluogo, come territorio, come regione. Continuerò a farlo - sottolinea il sindaco - e mi appellerò a chiunque abbia il potere di intervenire per risolvere questa situazione. Ne va del nostro futuro».