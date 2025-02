Appello dei sindaci: servono pediatri o Ascot per i piccoli 

Più autonomia alle Asl e interventi urgenti per risolvere la carenza dei pediatri: sono le richieste dei sindaci del Nuorese che martedì si sono riuniti nella Conferenza territoriale socio-sanitaria. Intanto, la sindaca di Olzai, Maddalena Agus, interviene sulla bozza del ministero della Salute per far passare i nuovi medici di base da professionisti a dipendenti: «Non per avanzare primogeniture ma è giusto ricordare che già dal 2020 in più sedi di confronto sulla sanità ho avanzato una identica proposta. L’ho fatto come sindaco di un paese senza medico di base ed esponente di Sardigna Natzione, nel cui ambito era stata elaborata per risolvere il problema delle comunità di fatto private del diritto alla cura e alla salute». Aggiunge: «La Regione ha continuato con il sistema del medico di base professionista e naturalmente il problema delle collettività senza medico di base e pediatra non è ancora risolto».

I sindaci presenti alla Conferenza sociosanitaria sollecitano che il disegno di legge 40, all’esame della commissione Sanità del Consiglio regionale, riconosca alle Asl più autonomia. Per Giuseppe Ciccolini, amministratore della Provincia e presidente della Conferenza, l’importanza strategica di restituire maggiore autonomia alle Asl del territorio «consentirebbe una maggiore flessibilità e una risposta più rapida alle richieste della popolazione». Tra i temi urgenti la carenza dei pediatri, problema che penalizza soprattutto il distretto di Sorgono e il Marghine.

La proposta è accorpare gli ambiti territoriali di Sorgono e di sollecitare l’assessorato regionale alla Sanità per l’attivazione di Ascot pediatrici, formula che ha dato risultati con la carenza dei medici di famiglia. Per il dg, Paolo Cannas, «l’Asl 3 è riuscita a implementare soluzioni innovative, come la medicina di prossimità». (g. i. o.)

