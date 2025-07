Appello dei Comuni: «I soldi non bastano» 

L’iter dell’assestamento di bilancio va avanti tra i malumori. La maggioranza ha deciso improvvisamente di correre ma – è l’accusa delle opposizioni – «censurando le audizioni e tagliando i termini per gli emendamenti». La manovra estiva – calendarizzata in Aula martedì 5 agosto, ma solo se perfezionata – dovrebbe ottenere il primo via libera in commissione Bilancio stasera, mentre per le 12 è fissata la scadenza per la presentazione delle proposte di modifica. In realtà, almeno i Comuni sono stati ascoltati: è successo ieri mattina nell’aula del parlamentino guidato da Alessandro Solinas, dove la presidente dell’Anci Daniela Falconi ha illustrato le richieste dell’associazione ai capigruppo di centrosinistra e centrodestra.

Punti chiave

L'incremento del Fondo unico per gli enti locali per un ammontare di 40 milioni di euro e l'abbattimento della tassa dei rifiuti per tutti i Comuni sardi sono le proposte principali avanzate dai vertici dell'associazione che, alle forze politiche di entrambi gli schieramenti, ha consegnato alle forze politiche di entrambi gli schieramenti un documento che si può sintetizzare in otto punti. Oltre al completamento del Fondo unico («mancano ancora 40 milioni per raggiungere l'obiettivo condiviso e dare risposte concrete alle crescenti esigenze dei Comuni», ha spiegato Falconi) e all'abbattimento della Tari («dopo l'intervento per Cagliari, si chiede una misura uniforme per tutti i residenti dell'Isola, con un abbattimento di 20-30 euro a persona. Si andrebbe a incidere sulle casse della Regione per appena 30 milioni, risorse però fondamentali considerato che i costi per lo smaltimento dei rifiuti a carico dei Comuni sono aumentati a dismisura»), l'associazione avanza la proposta di un fondo per investimenti comunali, con una dotazione minima di 50mila euro a Comune per permettere a tutti, soprattutto ai più piccoli, di partecipare ai bandi regionali e nazionali. Ancora, un rafforzamento del fondo per le politiche sociali e un focus su musei e aree archeologiche, con l'obiettivo di «adeguare i contributi fermi al 2000 e garantire equità tra Comuni che gestiscono beni culturali in modo continuativo». Altra proposta, «uniformare i criteri e aumentare i fondi per assicurare l'apertura delle biblioteche in tutti i territori, anche nei più piccoli», e un sostegno ai punti scuola a rischio chiusura. Infine, interventi urgenti contro gli incendi e supporto immediato al comparto zootecnico colpito dalla dermatite bovina. All’incontro con Anci ha partecipato l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni: «Abbiamo già proceduto con la Finanziaria a un incremento del Fondo unico, ora le disponibilità sono più ridotte a causa delle emergenze, ma terremo conto della loro posizione».

Lo scontro

Centrodestra all’attacco. «Su cifre così importanti è doveroso sentire anche i sindacati e le associazioni di categoria», ha fatto notare Paolo Truzzu (FdI), mentre Giuseppe Talanas (FI) ha ricordato che «per dare risposte ai sardi dobbiamo fare un’istruttoria seria». In commissione, gli esponenti della minoranza hanno anche chiesto un nuovo ciclo di audizione. Ma, ha raccontato dopo Fausto Piga, «ci hanno risposto che non c’è tempo. Un atteggiamento arrogante e irrispettoso». Per Alessandro Sorgia (Lega, gruppo Misto), «ancora una volta assistiamo allo spettacolo indecoroso di una maggioranza in ritardo su tutto che pretende di approvare in fretta e furia una manovra, ignorando ogni richiesta di confronto».

