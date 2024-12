Appello dei comitati: «La Pratobello 24 è l’unica via d’uscita» 

Sarà una settimana calda. Il popolo di Pratobello riprenderà i presìdi, ma con i nuovi repowering autorizzati nel Sassarese, che comprometteranno il paesaggio di un luogo simbolo come Saccargia, l’approvazione del disegno di legge 45 sulle aree idonee rischia di perdere potere anche dal punto di vista dei vincoli. Il Consiglio regionale però vuole correre ed, entro la settimana, farlo diventare legge. I comitati e, in generale, la Rete dei coordinamenti, hanno già annunciato battaglia: mercoledì circonderanno il Consiglio regionale, con un flash mob simile a quello di Saccargia.

Repowering

Sulle pale davanti alla basilica, la Giunta deve decidere se impugnare la sentenza del Tar entro il 25 gennaio. Lo farà? Proprio venerdì scorso, mentre la Rete vegliava davanti a Saccargia, il Ministero ha approva un progetto eolico da 99 megawatt su cui pure la moratoria è inutile. Torna quindi centrale la Pratobello che, puntando sull’urbanistica, rivendica con essa la specialità dell’Isola per bloccare l’assalto eolico e fotovoltaico in atto. Le idee, però, è chiaro che siano altre.

La legge

«È importante sottolineare che la proposta di legge di iniziativa popolare debba essere discussa nelle commissioni e nel Consiglio regionale, non c'è ipotesi alternativa», dice Michele Zuddas, avvocato da sempre vicino ai comitati. «Chiunque affermi che la Legge Pratobello 24 sia diventata inutile o non debba essere discussa apre irresponsabilmente le porte a chi crede in strade meno democratiche e pacifiche per manifestare il dissenso, e di questo dovrebbe assumersi la responsabilità. Il movimento è più vivo che mai, la sua forza è nei territori, nelle assemblee sempre più partecipate, nei 211mila sottoscrittori che ci seguono costantemente. La strada è quella di rimanere con la gente, come è avvenuto a Saccargia, luogo simbolo della nostra lotta. Al tentativo di indottrinamento portato avanti dalla Giunta con la collaborazione delle Università in eventi patrocinati dall'Enel noi risponderemo con la forza della verità, della sincerità e dell'amore per la nostra terra. In questi giorni la protesta proseguirà a Selargius contro il Tyrrhenian Link, l'infrastruttura al servizio dei mega-impianti, senza la quale verrebbe meno l’interesse pubblico alla loro realizzazione».

Gli indipendentisti

Anche il mondo indipendentista è accanto ai coordinamenti: «Ho parlato con parecchi dei partecipanti alle manifestazioni contro la nuova forma di colonizzazione, ossia contrari alla speculazione energetica e al disastro ambientale, tutti sono consapevoli che di questo passo non di otterrà nulla di sostanzioso ma al massimo un contentino», spiega sui social Bainzu Piliu. «Sono anch'io dello stesso parere: credo che i profittatori non si lasceranno intimidire o fuorviare dai loro intenti, vorrei sbagliarmi. Cosa fare, dunque, affinché le probabilità di essere ascoltati diventino reali? Mi pare evidente che si debba alzare il livello della protesta fino al punto in cui ignorarci diventi costoso, troppo costoso. A questo punto dovranno emergere idee nuove e persone capaci di assumersi responsabilità maggiori di quelle espresse finora. Questo cambio di prospettiva mi sembra assolutamente inevitabile, se non vogliamo rinunciare al rispetto di noi stessi».

La richiesta

Con la ripresa del Consiglio regionale, i comitati hanno anche una richiesta da fare al presidente dell’assemblea Piero Comandini: «Vorremmo assistere alle sedute», dice Davide Meloni, del comitato di Uta, «e guardare negli occhi coloro che voteranno a favore della distruzione della Sardegna anche se il presidente del Consiglio regionale ci vieta di accedere al Palazzo da parecchio. Auspichiamo che riveda la sua posizione».

