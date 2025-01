Appello dai box del mercato: «Le promesse non bastano, garanzie prima del trasloco» 

Il mercato di San Benedetto si prepara alla rivoluzione in vista dei lavori di riqualificazione, ma tra gli operatori l’aria è tutt’altro che serena. A pochi giorni dalla chiusura, infatti, ipotizzata per la fine del mese, quella che dovrebbe essere una fase di transizione verso la struttura provvisoria di piazza Nazzari si trasforma in un mare di dubbi, preoccupazioni e critiche. «Vogliamo garanzie scritte, non possiamo fidarci delle promesse», è il grido che ieri pomeriggio ha unito i boxisti riuniti in assemblea. Alla base delle apprensioni, il rischio di ritardi nei lavori e la paura di perdere clienti e reddito. E così tra sopralluoghi deludenti, problemi ai box, sembra ancora irrisolti, e richieste di tutele, il trasferimento che dovrebbe garantire continuità al commercio locale rischia, invece, di trasformarsi in un salto nel vuoto.

Sopralluoghi

La scorsa settimana, durante una verifica nella struttura di piazza Nazzari, gli operatori hanno constatato che i lavori procedono a rilento. «I box assegnati sono nelle stesse condizioni del sopralluogo di ottobre», spiega Massimo Ruggiu, rappresentante del comitato operatori di San Benedetto. Tra le criticità emerse, spicca l’assenza di scarichi a pavimento, un problema che sembra non avere soluzioni immediate. Inoltre, alcuni spazi risultano ancora occupati da materiali vari, rendendo impossibile il trasferimento, mentre altri concessionari lamentano una riduzione delle metrature disponibili, un fattore che potrebbe tradursi in danni economici significativi.

Pericoli

Le conseguenze di un trasferimento affrettato sono chiare agli operatori: «Chiudere il 31 gennaio significa che non possiamo spostarci in una struttura che di fatto non è pronta e corriamo il rischio di stare chiusi per mesi e di perdere la clientela. Non ci interessano i ristori, vogliamo certezze», ribadisce Ruggiu. La preoccupazione principale resta quella di garantire una transizione fluida, senza interruzioni prolungate che possano compromettere la fiducia dei clienti.Durante l’assemblea, si è discusso anche della possibilità di ricorrere a vie legali. «Siamo brave persone, ma non possiamo accettare ulteriori prese in giro», afferma Ruggiu, ricordando che le promesse iniziali parlavano di un trasferimento senza traumi. Alcuni operatori hanno anche proposto di inviare una lettera al Comune e al Prefetto.«Non è una questione di sfiducia verso l’amministrazione, ma il trasloco non può essere troppo lungo».

