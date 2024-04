Appello Cisl: sul 118 intervenga la Regione  

Dopo le dimissioni degli ultimi due medici dalla postazione 118 di Sorgono, la Cisl interviene sollecitando un incontro urgente alla presidente della Regione e al nuovo assessore alla Sanità. «Vogliamo discutere dei gravissimi problemi del servizio e ottenere risposte chiare sul futuro», dice il segretario regionale della Cisl medici, Stefano Congiu. Lui comprende la scelta delle due dottoresse di essere trasferite al servizio guardia medica e controbatte ad Areus.

«Quanto dipinto da Areus è ben lontano dalla realtà. È grave non ci si renda conto che il Servizio in emergenza sul territorio implica di per sè uno stress psico-fisico non indifferente. Questo, nel caso di Sorgono, ma anche di altre realtà simili», sottolinea Congiu.

Aggiunge l’esponente della Cisl medici: «L’esiguo numero di interventi effettuati è aggravato dalla situazione logistica indegna di un paese civile e dalla notevole distanza della Barbagia-Mandrolisai in cui tutti gli interventi vengono centralizzati a Nuoro o, in alcune situazioni, su Cagliari e Sassari, per cui tutti quelli effettuati durano diverse ore».

Su Areus, che si era detta attiva per valorizzare la postazione, arriva l’affondo: «Parlare di potenziamento o addirittura millantare la sostituzione dei colleghi con medici specializzandi o di altre postazioni stride con la realtà che vede pochissimi turni coperti con l’equipaggio completo».

Congiu pone inoltre l’accento sulle criticità nelle due ambulanze di base e sul servizio elisoccorso, parlando di «volontà di desertificare i territori periferici».

