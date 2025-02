Appello bipartisan in Aula: «Il Serd deve tornate in città» 

Il Serd deve tornare a Quartu. Un obiettivo bipartisan ribadito in Consiglio comunale in occasione dell’interpellanza presentata dall’esponente di FdI Lucio Torru. Sullo sfondo c’è il trasferimento a Cagliari della sede cittadina del centro per le dipendenze, perché lo stabile di via Cavour - a detta dall’azienda sanitaria locale - presentava gravi problemi strutturali. Uno spostamento momentaneo, si era detto all’inizio, che però di fatto si protrae da tre anni.

«Parliamo di un servizio sanitario importante per una città di quasi 70mila abitanti», ribadisce il consigliere comunale per poi allargare il discorso ai disagi della sanità nel territorio. «I quartesi che hanno problemi di salute, e i rispettivi familiari, devono far fronte quotidianamente a disagi e carenze nei servizi sanitari a livello locale: è arrivato il momento di far sentire la nostra voce come Comune, a tutela del diritto alla salute dei nostri cittadini».

Nel suo intervento l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni ha ripercorso le tappe post trasferimento del Serd quartese a Cagliari. «Sul problema abbiamo avuto diverse interlocuzioni con i vertici della Asl che si sono succeduti in questi anni e in Regione», le parole di Camboni. Ma a parte qualche ipotesi di soluzione poi non andata a buon fine, niente di concreto. L’ultimo tentativo è il documento stilato dal Comune e già votato nella conferenza dei sindaci del Plus: «Dovrà essere approvato nella prossima seduta e chiediamo ufficialmente il ritorno del Serd a Quartu».

