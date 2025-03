Appello alle donazioni dal rifugio dei randagi 

Il rifugio “Amico Mio” di Sestu è la casa di tantissimi randagi che cercano una famiglia. E quel cancello d’ingresso è lì dal primo giorno, ma ormai mostra i segni di ruggine e usura, al punto che sembra stia per cadere. Per questo i volontari ne hanno comprato uno, ma chiedono un aiuto economico per pagare lo smontaggio del vecchio e l’installazione del nuovo. «Ci hanno chiesto 3400 euro», racconta Silvia Marroccu; «chiediamo un piccolo contributo». Sul sito web e le pagine social ci sono tutte le informazioni per donare.

