Trasporti.
31 ottobre 2025 alle 00:16

Appello alla Regione: «Autorizzare i bus notturni» 

«Inaccettabile lasciare i cittadini senza bus notturni, Regione e Comune intervengano subito». A chiederlo è il coordinamento cittadino di FdI: «Con il ritorno agli orari invernali dei trasporti pubblici, per i cittadini di Quartu si ripete puntualmente un problema che ormai dura da anni: l’assenza totale di collegamenti notturni con Cagliari e il resto del territorio. Dalle 23 in poi, infatti, gli autobus smettono di circolare, lasciando a piedi lavoratori, studenti e residenti privi di un mezzo proprio. È una situazione ormai intollerabile», denuncia la base quartese del partito.

«Una città di oltre 70mila abitanti non può restare isolata appena cala il sole. Questo disservizio penalizza chi lavora su turni serali e chi rientra da Cagliari dopo le 23. Non è accettabile che, nel 2025, una città come Quartu debba ancora fare i conti con simili carenze nei trasporti». Da qui la richiesta «alle amministrazioni competenti di intervenire subito. È una questione di equità e di sicurezza».

Particolarmente critica - dice il coordinamento cittadino di FdI - «la situazione nelle zone periferiche e sul litorale, dove l’assenza di collegamenti è ancora più grave: chi vive a Margine Rosso, Flumini o Foxi è praticamente tagliato fuori da ogni possibilità di spostamento notturno. Non possiamo accettare che, finita la stagione estiva, le esigenze dei residenti vengano sistematicamente ignorate. Quartu merita un servizio pubblico efficiente tutto l’anno, all’altezza di una grande città».

