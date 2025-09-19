Appello alla Città Metropolitana: «Servono tre rondò» 

«La Città metropolitana acceleri sulla messa in sicurezza delle strade che erano della Provincia, anche con la realizzazione delle rotatorie». Il nuovo appello arriva dal sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni che da tempo sollecita un intervento per la sistemazione delle strade che attraversano il territorio di Castiadas. «Ci sono almeno trenta milioni di euro a disposizione – spiega Murgioni – il Sarrabus venga preso in considerazione dalla Città metropolitana».

Nelle scorse settimane il sindaco di Castiadas ha inviato una lettera al presidente dell’Area Vasta Massimo Zedda e al direttore generale Alessandro Sanna per chiedere, appunto, un intervento immediato sulle ex provinciali. «Oltre alle buche e agli avvallamenti – aggiunge Murgioni – si proceda con la realizzazione delle rotatorie in almeno tre incroci, quello per Olia Speciosa, quello per Maloccu e quello per la Marina di San Pietro».

L’ultimo appello è per il ponte di San Pietro: «Il progetto per il nuovo viadotto è pronto da tempo, ora si passi alla realizzazione. Non è più pensabile andare avanti un’altra stagione con file interminabili», chiude il sidnaco di Castiadas Eugenio Murgioni. (g. a.)

