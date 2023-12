Appello al sindaco: «Deve vietare i botti» 

«No ai botti di Capodanno». A chiederlo è la coordinatrice regionale del Movimento Animalista Sardegna e responsabile di Leidaa Cagliari Anna Rita Salaris che ieri ha scritto al sindaco Tomaso Locci per chiedere di vietarli.

«Ormai è risaputo che non fanno bene né agli esseri umani, e tanto meno agli animali. Già tanti Comuni della Penisola, tra i quali Roma, Bologna, Verona, Milano, Bari, in queste ore stanno predisponendo un'ordinanza apposita. In Sardegna Assemini, Carbonia, Quartu Sant'Elena, Alghero, Sassari, Porto Torres e Olbia, per citarne alcuni, li hanno già vietati. Ci auguriamo che anche Monserrato voglia aderire a questa proposta», dichiara Salaris, che ricorda come lo scorso anno sul tutto il territorio nazionale ci siano state 180 persone ferite di cui 11 gravi. «E anche le vittime animali sono state tante. Si sono registrate fughe, smarrimenti, investimenti, lesioni e a volte anche morti, com'è avvenuto qualche anno fa a Selargius, dove un cucciolo, spaventato, si è lanciato dal balcone. Quell'anno il Comune di Selargius non aveva accolto la nostra richiesta».

L'appello al sindaco Locci: «Confidiamo nella sua sensibilità, anche vista la collaborazione con noi di Leidaa».

