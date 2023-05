Appello al Prefetto: «Riaprite Tossilo ai rifiuti compost» 

Evitare il danno ambientale è l'unica parola d'ordine. Davanti al Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, ieri mattina il commissario straordinario della Provincia di Nuoro, il presidente del Consorzio Industriale provinciale, il presidente della Tossilo Spa e il commissario liquidatore del consorzio industriale di Macomer hanno concordato, unanimemente, di aprire al conferimento dei rifiuti l'impianto di compostaggio di Tossilo a fine giugno (la data esatta è da stabilire).

Questo consente a tutti i Comuni della Sardegna del centro nord di evitare l'accumulo nelle discariche, ormai sature, diventate autentiche bombe ambientali. La preoccupazione di tutti è che con l'arrivo dell'estate, in piena stagione turistica, possano verificarsi inconvenienti legati proprio alla raccolta dei rifiuti umidi, creando una pericolosa emergenza ambientale. «Per quanto ci riguarda – dice Antonio Delitala, presidente del Cda della Tossilo Spa – noi siamo pronti ad accogliere i rifiuti, che significa anche la fine delle sofferenze economiche della società, emanazione del Consorzio industriale, quindi della Regione. Metterà fine anche alle sofferenze dei lavoratori, che potranno a quel punto ricevere lo stipendio regolarmente». C'è quindi la volontà di tutti far ripartire l'impianto di compostaggio. L'incontro in Prefettura è stato quindi aggiornato alla prossima settimana, quando la Regione perfezionerà, con l'approvazione della finanziaria, l'erogazione di 500 mila euro, annunciati davanti al prefetto lo scorso mese, dall'assessore regionale all'Ambiente, proprio per dare il via al conferimento dei rifiuti e l'avvio dell'impianto di compostaggio. Nonostante l'iter accelerato, sono fermi alla ragioneria della Regione i soldi (un milione di euro), stanziati dall'assessorato al Lavoro, per il pagamento degli stipendi arretrati e futuri dei lavoratori della Tossilo Spa, oltre il pagamento dei fornitori di servizi. Anche in questo caso si chiede l'accelerazione dell'iter. (f. o.)

