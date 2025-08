Appello al Municipio: «Aprite davvero il Centro giovani ai ragazzi» 

«Il centro giovani di via XX Settembre dev’essere aperto ai ragazzi». L’appello è del coordinamento cittadino di Gioventù nazionale, che chiede un migliore utilizzo dell’edificio che ora ospita solo la Scuola civica di musica. «È inaccettabile - dicono - in una città con oltre settantamila abitanti, che un centro per i giovani sia utilizzato con un’unica fine. Potrebbe essere un laboratorio di idee, creatività e partecipazione».

Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, dopo il recente avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune, che annuncia l’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 esclusivamente per i corsi musicali, chiede di nuovo «un vero piano di rilancio per l’ex Monte Granatico. Il Centro giovani deve diventare uno spazio dinamico, aperto al coworking, a laboratori culturali, iniziative studentesche, eventi musicali, artistici e sociali. Serve un progetto condiviso e strutturato, che coinvolga anche la consulta giovanile. Chiediamo al Comune trasparenza, visione e azioni concrete». Da qui l’appello rivolto «ad aprire un confronto con le realtà associative del territorio, le scuole e le nuove generazioni, per restituire al centro giovani la funzione pubblica e sociale che gli spetta».

