Appello ai cittadini: «Salviamo il centro» 

«Mi appello a tutta la cittadinanza». Patrizia Mercuri, dirigente dell'istituto comprensivo San Donato, chiede una reazione di Sassari, e dei suoi abitanti, dopo la sparatoria di giovedì scorso a meno di venti metri dalla scuola dell'infanzia. Una selva di colpi diretta, attraverso un revolver, da un senegalese, poi arrestato dai carabinieri, contro l'abitazione di un nigeriano. «Siamo molto preoccupati, dobbiamo salvaguardare gli alunni, le loro famiglie ma anche noi stessi». È un sussulto d'orgoglio, o forse una ribellione, quello che si invoca perché le pallottole esplose avrebbero potuto provocare morti e feriti. Ci si rivolge allora per prima cosa alla neoprefetta Grazia La Fauci e poi agli abitanti di tutta Sassari. «Perché il centro storico - continua Mercuri - è di tutti e non solo di chi ci vive».

La prossima mossa che, se autorizzata, sarà martedì 24 ottobre, dalle 18 alle 21, prevede una fiaccolata con partenza da Porta Sant'Antonio. «Partecipino tutte le persone che hanno a cuore Sassari perché se il centro storico continuerà con questa discesa disastrosa ne risentirà tutta la città». Una condizione aggravata dallo spaccio di droga nei vicoli, che vede anche minorenni come vittime, e dalla lotta tra bande per la spartizione del territorio. «Partecipiamo in tanti - ribadisce la dirigente - perché la città è stanca di quello che le sta succedendo». Ma i più esasperati e impauriti sono i residenti di via San Donato, che vivono una condizione da assediati mentre, vicino alle loro case, si consumano risse, aggressioni e smercio di stupefacenti. Intanto il 45enne finito a Bancali parteciperà domani in carcere all'interrogatorio di garanzia. È la stessa persona che fu colpita, qualche mese fa, da una fucilata sempre al centro storico.

RIPRODUZIONE RISERVATA