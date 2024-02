Appello agli anziani: «Passeggiamo insieme» 

La Consulta degli anziani di Villacidro propone per domani una mattinata fra i boschi e i sentieri di Coxinas, per ritrovare il piacere di condividere esperienze salutari in compagnia. «Abbiamo deciso di dare un nome a questa prima piccola escursione: “Passeggiare in libertà”», racconta Rita Piga, una delle componenti della consulta.

«Uno dei nostri obiettivi è promuovere l'importanza della prevenzione, soprattutto nella nostra fascia di età – continua –. Ci sono tante persone anziane che amano trascorrere del tempo all’aria aperta ma escono in solitaria o con pochi amici. Passeggiare insieme crea un senso di comunità più forte, c’è possibilità di chiacchierare ma anche di confrontarci su tematiche e problemi comuni. Un modo per conoscere o ritornare nelle nostre montagne, che potrebbe diventare un appuntamento calendarizzato, con le proposte di più partecipanti».

Ad accogliere i partecipanti al punto d’incontro, alle 8 del mattino nei parcheggi della scuola elementare di via Farina, saranno Sandro Lilliu, Mario Sardu e Piero Muscas. «È importante indossare scarpe antiscivolo e portare l’acqua. Da lì arriveremo in auto fino a Genna Froccidada, poi a piedi da cantina Coxinas fino a Genna 'e Podenti e ritorno. Un percorso di circa tre ore, che si concluderà entro le 12», conclude Piga. ( m. m. )

