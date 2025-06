Appello accorato del Papa: «Basta guerre e femminicidi» 

Città del vaticano. Celebrando la solennità della Pentecoste, in cui celebra anche il Giubileo dei movimenti ecclesiali, delle associazioni di fedeli e delle nuove comunità, papa Leone XIV non può non tornare sul tema urgente delle guerre in corso in Europa e nel mondo. Ma tocca anche un nodo che in questi giorni appare urgente, quello della violenza sulle donne. In particolare, alla recita del Regina Caeli, al termine della messa in Piazza San Pietro con 80mila fedeli da tutto il mondo, Prevost esorta a invocare «dallo Spirito Santo il dono della pace». «Anzitutto la pace nei cuori - afferma -: solo un cuore pacifico può diffondere pace, in famiglia, nella società, nelle relazioni internazionali». «Lo Spirito di Cristo risorto apra vie di riconciliazione dovunque c'è guerra; illumini i governanti e dia loro il coraggio di compiere gesti di distensione e di dialogo», aggiunge, rivolgendosi a quanti ancora oggi spengono e soffocano ogni tentativo di negoziato per far finire i conflitti.

È nell'omelia della messa, comunque, che il Pontefice ricorda come «lo Spirito infrange le frontiere e abbatte i muri dell'indifferenza e dell'odio», e «dove c'è l'amore non c'è spazio per i pregiudizi, per le distanze di sicurezza che ci allontanano dal prossimo, per la logica dell'esclusione che vediamo emergere purtroppo anche nei nazionalismi politici». «Di tutto questo - sottolinea amaramente - sono tragico segno le guerre che agitano il nostro pianeta». «Lo Spirito apre le frontiere anche tra i popoli», continua Papa Leone nella sua argomentazione di Pentecoste: «Le differenze, quando il Soffio divino unisce i nostri cuori e ci fa vedere nell'altro il volto di un fratello, non diventano occasione di divisione e di conflitto, ma un patrimonio comune da cui tutti possiamo attingere, e che ci mette tutti in cammino, insieme, nella fraternità».

RIPRODUZIONE RISERVATA