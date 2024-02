Appello a Valditara contro i voti a scuola Lui: restano i giudizi 

Ci sono nomi noti della cultura e dello spettacolo in calce all’appello al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara perché eviti il “colpo di mano”, cioè un ritorno al passato nelle pagelle delle elementari, e mantenga l’attuale valutazione basata sulla narrazione degli apprendimenti. Tra i firmatari della petizione promossa dal pedagogista Daniele Novara e dal maestro Alex Corlazzo ci sono Silvia Vegetti Finzi, Chiara Saraceno, Luca Zingaretti, Stefano Accorsi, Claudia Pandolfi, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Moni Ovadia e padre Alex Zanotelli. Ma Valditara in serata replica: «Temo che alcuni sottoscrittori di appelli non conoscano ciò contro cui firmano. L’emendamento governativo sulla riforma della valutazione alla scuola primaria non elimina la descrizione analitica dei livelli di apprendimento raggiunti in ogni disciplina dall’alunno, che è fra l'altro fondamentale per il portfolio e la futura attività dei docenti tutor. Elimina piuttosto giudizi sintetici, astrusi e incomprensibili quali “avanzato” o “in via di prima acquisizione”, sostituendoli con giudizi chiari e comprensibili come 'ottimo' o “insufficiente”. Non si perde nulla ma si migliora, semplificando e chiarendo». Per i firmatari dell’appello, lanciato su Change.org, «non è affatto chiaro se l’espressione “giudizi sintetici” significherà un ritorno al “4, 5, 6, 7, 8” o a “scarso, insufficiente, sufficiente”. Le “pagelle” attuali non rendono certo onore all’idea messa in campo dal legislatore nel 2020 quando puntava ad un “giudizio descrittivo” perché riportano una sintesi altrettanto lacunosa del processo di apprendimento di un bambino ma sono un traguardo positivo rispetto al passato quando imperavano numeri che cristallizzavano il giudizio».

