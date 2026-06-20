«Appello a Mattarella per avere un centro anziani» 

La pazienza degli anziani di Assemini è giunta al limite. A quasi due mesi dalla protesta in piazza Sacro Cuore, che aveva denunciato l’impasse burocratico attorno alla loro Consulta, la situazione è degenerata in uno scontro istituzionale. Il presidente Vincenzo Soru, stanco di un silenzio prolungato, ha ufficializzato l’invio di un accorato appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Al centro della disputa vi è la mancanza di una sede stabile per le attività sociali e ricreative. Per i 106 iscritti, l’assenza di un luogo di aggregazione non rappresenta solo un problema logistico, ma un vero e proprio ostacolo al benessere psicofisico e un fattore di rischio isolamento. Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione, che aveva individuato nell’ex Casa dei Combattenti la soluzione ideale, le promesse sono rimaste tali: le chiavi non sono mai state consegnate, confinando gli anziani in un limbo burocratico.

«La mancanza di uno spazio è un’emergenza sociale», ribadisce Soru. L’iniziativa di coinvolgere il Quirinale mira a sbloccare una situazione che il dialogo con il Comune non è riuscito a risolvere, trasformando un diritto fondamentale in una battaglia di principio contro l’inerzia amministrativa.

Di fronte alla pressione mediatica e al passo estremo verso la Presidenza della Repubblica, il sindaco Mario Puddu ha rotto gli indugi, porgendo le proprie scuse: «Mi scuso per il ritardo e assicuro che entro la prossima settimana la Consulta verrà convocata per la firma della concessione».

Sulla stessa linea l’assessora alle Politiche Sociali Antonella Mostallino, che ha giustificato lo stallo con la complessità delle procedure amministrative.

Ora, gli occhi della comunità sono puntati sulla promessa dell’amministrazione. Per gli anziani di Assemini, dopo mesi di attesa, la burocrazia non rappresenta più un’attenuante accettabile: è tempo di atti concreti che restituiscano dignità e uno spazio fisico alla voce di una generazione che chiede, semplicemente, di non essere dimenticata.

RIPRODUZIONE RISERVATA