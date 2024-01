Appello a Mattarella e Giorgia Meloni per riportare il piccolo Adelio in Italia  

Bari. Il Coordinamento associazioni per la tutela dei diritti dei minori lancia un appello a Mattarella e Meloni affinché riportino in Italia Adelio Bocci, 10 anni, portato da sua madre in Kazakistan quando aveva un anno, «strappato all'affetto di suo padre», il brindisino Giovanni Bocci, «che da mesi non ha più notizie di suo figlio».

L'appello arriva dopo l'incontro tra la presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica del Kazakistan. Il coordinamento «fiducioso che si possa giungere a un immediato ricongiungimento. Adelio è esclusivamente cittadino Italiano ed è un suo diritto e vostro dovere riportarlo nel suo Paese. La madre lo avrebbe abbandonato in mano a gente sconosciuta. Il padre non ha più nessun contatto».

