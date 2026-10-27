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Macomer.
28 ottobre 2026 alle 00:55

Appassionati orfani degli impianti sportivi 

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A Macomer la situazione della piscina comunale di Sertinu rappresenta un caso emblematico dei disagi legati ai cantieri in atto in tutte le strutture sportive. Chiusa nella primavera del 2025 per consentire i lavori di riqualificazione (ci sono importanti finanziamenti pubblici), la riapertura (per ammissione dell’assessore) slitta ai primi del 2028, costringendo gli appassionati del nuoto del territorio e le società sportive a recarsi altrove, anche a Oristano e Sassari. Identica la situazione nei campi da tennis di Scalarba. Il cantiere, gestito dall’Unione dei Comuni, sta subendo forti ritardi a causa di un intoppo tecnico e burocratico. La vecchia struttura degli spogliatoi, destinata alla demolizione, ospita infatti i quadri elettrici dell’Enel e i comandi dell’illuminazione dei campi. Poi ci sono i lavori per la costruzione dei campi al coperto, non ancora iniziati, per cui tutte le manifestazioni rimangono sospese e trasferite altrove. Problemi al centro del Consiglio comunale con l’interpellanza del gruppo di minoranza “Macomer 2030” con Luca Pirisi e Luciana Uda che hanno manifestato preoccupazione per i ritardi e i disagi. Federico Castori, assessore allo sport, ha spiegato: «La ripresa di lavori fermi da tempo e l’adeguamento di strutture per anni dimenticate fanno sì che ora a molte società sportive si chiedano dei sacrifici. Gli uffici comunali stanno facendo un lavoro enorme per ridurre i disagi anche laddove il Comune non è il diretto responsabile. Facciamo di tutto perché per la prossima primavera la gran parte delle strutture sportive tornino alla comunità».

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