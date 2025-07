Appassionati di basket sull’Ortobene 

La passione per il basket si vive al monte Ortobene. Si è concluso nei giorni scorsi il torneo “Match Cup 2025. Only its game” organizzato da “Onfireclub21”. Il titolo di campioni va alla formazione “I lama da tre punti” con Alessandro Cipri, Fabrizio Santoni e Gabriel Lutzu. Il “Team Muretto”, con Matteo Bitti, Lorenzo Arcadu e Paolo Moro, ha conteso il trofeo ai vincitori, terzo Ac Picchia con Nathan Picoi, Federico Migoni, Matteo Angioi. In campo 12 squadre di tutta l’Isola e 40 giocatori. Ospite il comandante provinciale dei carabinieri Gennaro Cassese che dice: «Lo sport è l’anticamera della legalità, del vivere civile, del rispetto gli uni per gli altri. Iniziative come questa devono essere un volano per offrire ai giovani alternative valide e stimolanti». Il colonnello ha sfidato l’atleta Alessio Spanu. Presenti il sindaco Emiliano Fenu e la vice Natascia Demurtas che dicono: «Lo sport è un importante strumento di connessione e di partecipazione fra i giovani. Non solo per aggregare, ma anche per scoprire aree del territorio come il Monte». Dice Luca Pala, delegato provinciale Fip: «Lo sport allontana i nostri figli dai problemi legati ai giochi elettronici». Presenti Sara Mariane, per i genitori dei piccoli atleti, e Annalisa Pusceddu, presidente di “Sport e salute”. (g. pit.)

