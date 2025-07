Appartamento in fiamme all’alba, messi in salvo gli inquilini 

Fiamme e paura ieri mattina all’alba in una casa di Portoscuso. L’allarme è scattato intorno alle sei quando in via Puccini, nella camera da letto al primo piano di un’abitazione, si è sviluppato un incendio, probabilmente causato da un corto circuito elettrico. Le fiamme si sono propagate anche ad altre stanze e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia che hanno poi spento l’incendio. Durante le fasi più concitate del rogo, c’è stata forte apprensione per il proprietario dell’abitazione, un uomo novantenne, e per suo figlio disabile che si trovava con lui all’interno dell’edificio. Entrambi sono riusciti a scampare alle fiamme e sono stati accompagnati in ospedale per la probabile inalazione di fumo durante le prime fasi dell’incendio. Nonostante il grande spavento per essersi trovati all’improvviso circondati dalle fiamme all’interno della propria abitazione, le loro condizioni generali sono comunque apparse buone. I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, dopo aver domato le fiamme divampate in via Puccini, hanno eseguito le bonifiche. Si dovranno ora valutare i danni causati dall’incendio sull’edificio. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA