Appartamento danneggiato dalle fiamme 

Un incendio ieri notte ha devastato un appartamento in via Veneto. Il rogo si è sviluppato attorno alle mezzanotte in via Verona, in un alloggio Area in cui da tempo risiede una donna di 33 anni che non era in casa al momento in cui è esploso l’incendio. Le fiamme sono partite dalla camera da letto e l’hanno completamente distrutta distrutta, poi il fumo e il calore hanno causato ingenti danni anche al resto dell’appartamento al piano terra di una palazzina quadrifamiliare. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa quando hanno visto le fiamme alte un paio di metri uscire dalla finestra della camera. Danni anche agli infissi dell’appartamento al primo piano. Nel momento in cui il rogo è scoppiato, la ragazza non era in casa. Non viene pertanto totalmente escluso il dolo sebbene l’incendio possa essere partito dal corto circuiti di qualche elettrodomestico. L’alloggio è stato dichiarato inagibile. (a. s.)

