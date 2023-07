Appartamento a fuoco, sotto il palazzo ciò che resta dei mobili 

Ci sono ancora cumuli di rifiuti ai bordi della strada in via Della Musica. Da una parte ci sono resti di mobili anneriti, lenzuola, coperte. Dall’altra bustoni neri dove è stata raggruppata in tutta fretta la biancheria incenerita.

Sono i resti dell’incendio, appiccato da un vicino di casa poi arrestato, che ha mandato in cenere l’abitazione di Naomi Farina e che a una settimana dal rogo sono ancora lì, con buona pace dei residenti che già nei giorni scorsi avevano chiesto di mettere in sicurezza la zona perché avevano paura. Infatti basta un niente perché qualcuno possa dare fuoco ai cumuli di spazzatura e arrecare altri guai alla palazzina all’incrocio con via Parini.

La situazione dovrebbe comunque tornare alla normalità già oggi con la De Vizia che dovrebbe ritirare i rifiuti prima dell’allestimento del mercatino rionale. L’amministrazione, prima dare l’ok alla ditta, ha infatti voluto attendere nel caso non fosse in atto un procedimento di sequestro. Ieri mattina però è arrivata la comunicazione che ha fugato ogni dubbio: non è in atto nessun sequestro ed è stato dato il via libera alla rimozione della spazzatura. E ancora ieri a una settimana dall’incendio la palazzina era avvolta dall’odore acre del fumo: i residenti chiedono che l’appartamento sia ripulito e murato.

