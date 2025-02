Appartamento a fuoco, quattro intossicati dal fumo  

Incendio ieri pomeriggio, intorno alle 15 in un’abitazione di Escolca: tanta paura, diversi danni e soprattutto quattro persone costrette a ricorrere alle cure dei medici per le inalazioni di fumo. Oltre ai due residenti, anche due carabinieri intervenuti, insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco per mettere in salvo i feriti hanno avuto piccoli problemi respiratori.

Dalle prime informazioni pare che il rogo sia partito dalla cucina durante la fase di accensione del fuoco nel caminetto. Nella casa si trovavano una coppia, Cristian Matta e la convivente Antonella Marongiu. I due sono arrivati in paese da poco tempo e sono andati a vivere nella casa del padre di lui.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Isili, i vigili del fuoco di Mandas e le ambulanze dei volontari del soccorso del Granducato di Mandas, allertati dai vicini preoccupati dopo aver visto il fuoco e il fumo usire dalla casa. Delle quattro persone ferite solo tre hanno raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Isili, la donna e i due militari dell’Arma, per ricevere le cure necessarie, Cristian Matta ha rifiutato di sottoporsi a ulteriori accertamenti.

I carabinieri e i vigili del fuoco son al lavoro per cerare di ricostruire l’accaduto e per quantificare i danni. La casa per il momento non è stata dichiarata inagibile e sarebb, dunque, e in sicurezza, anche se soltanto nei prossimi giorni se ne saprà di più. (s. g.)

