Monserrato
17 agosto 2025 alle 01:15

Appartamento a fuoco, madre e figlia finiscono in ospedale 

Anche la notte della vigilia di Ferragosto è stata segnata da grande paura per un incendio, scoppiato in un’abitazione di via Cesare Cabras. L'episodio è avvenuto a ridosso della mezzanotte tra il 14 e il 15. A causarlo, il cortocircuito di una pompa di calore al piano terra. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, e in pochi minuti il fumo ha raggiunto il piano superiore attraverso il vano scala.

Una famiglia è quindi rimasta intrappolata, senza la possibilità di scendere per lasciare la casa e mettersi al sicuro. Immediata la segnalazione ai vicini vigili del fuoco di Cagliari, il cui tempestivo intervento è stato decisivo per soccorrere e salvare tutte e quattro le persone presenti, aiutandole ad abbandonare l’edificio. Al momento dello scoppio dell’incendio, nell'abitazione c'era la proprietaria, Francesca Argiolas, 37 anni, insieme alle figlie di 2 e 9 anni e la nonna di 90. Tutte e quattro sono state in un primo momento soccorse sul posto dal personale del 118, e successivamente accompagnate in ospedale, a causa della notevole inalazione di monossido di carbonio, altamente tossico. Francesca Argiolas e la bimba di 9 anni sono ancora ricoverate ma in buone condizioni, nessuna delle due si trova in condizioni di pericolo per la salute. La casa invece ha subito gravi danni, soprattutto al primo piano, e necessiterà di una ristrutturazione importante prima di tornare a essere abitabile.

