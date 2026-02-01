VaiOnline
Sassari.
02 febbraio 2026 alle 00:33

Appartamento a fuoco, due anziani intossicati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Paura nella notte tra sabato e domenica in via Canepa. Intorno all’una dalla palazzina del quartiere Monte Rosello Basso, al numero 2B, è cominciato a uscire del fumo dal pianoterra dello stabile che conta tre piani e si trova poco distante dall’incrocio con viale Sicilia. Sono stati subito allertati i soccorsi mentre la situazione peggiorava e dall’appartamento stava divampando un vero e proprio incendio.

Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco insieme alla medicalizzata del 118. I primi hanno subito capito la gravità della situazione mettendo in sicurezza l’area e disponendo l’immediata evacuazione delle persone presenti nella palazzina. Con l’ausilio degli idranti i pompieri si sono occupati di spegnere l’incendio che stava interessando la casa evitando che le fiamme si propagassero al resto dell’edificio e distruggessero l’abitazione. Ci sono volute diverse ore per riuscire nell’intento e preservare quanto si poteva. Intanto due anziani, un uomo e una donna, residenti al piano superiore a quello dove si è sviluppato il rogo, sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti avendo subito una leggera intossicazione.

I controlli hanno appurato che la coppia stava bene e, qualche ora più tardi, ha potuto fare ritorno nella propria abitazione così come tutti gli altri condomini. Le cause potrebbero essere riconducibili a un cortocircuito ma sulla questione sono ancora in corso le indagini. Intanto ieri mattina gli abitanti stavano ripulendo il vano scala e spostando alcuni mobili bruciati dalle fiamme.

