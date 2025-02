Appartamenti sicuri nell’Isola, solo 1.343 furti all’anno 

Nel 2023 in Sardegna sono stati registrati 1.343 furti in abitazione. Il tasso di incidenza, 8,6 ogni 10.000 abitanti, è il più basso d'Italia. Le case di chi abita nell'Isola sono (quasi) a prova di ladro: 16,4 punti in meno rispetto alla media nazionale. L'indice di sicurezza domestica conferma questi dati: 110,5/100 corrisponde al secondo miglior risultato in Italia dopo le Marche.

La Sardegna ha registrato un miglioramento di ben sei posizioni rispetto al 2022. Sono le cifre dell'Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure, realizzato con il supporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno. Preoccupa in Sardegna l'incremento del 6 % del numero di casi rispetto al 2022, comunque inferiore alla media nazionale del 10,4%.

In linea generale, la terza edizione dell'Osservatorio Censis-Verisure evidenzia una consapevolezza sempre più sviluppata degli italiani riguardo l'importanza della prevenzione. Secondo i dati, l'89,2% degli italiani considera la sicurezza domestica un elemento essenziale per il proprio benessere e il 50,1% prevede di investire di più in sistemi di protezione nei prossimi anni. Il forte incremento dei furti in tutto il Paese sta spingendo sempre più famiglie a dotarsi di soluzioni di sicurezza avanzate.

Il 64,7% degli italiani ritiene necessario un sistema d'allarme integrato, in grado di anticipare e neutralizzare i pericoli. Oltre alla protezione contro le intrusioni, si diffonde anche l'esigenza di dispositivi per la sicurezza personale, con il 25,5% che teme incidenti domestici e il 37,7% preoccupato di sentirsi male in casa senza possibilità di ricevere soccorso.

Il primato in negativo va alla città e alla Provincia di Roma con oltre 13.400 furti. Ma il furto in casa è il reato che suscita maggiore preoccupazione tra gli italiani: secondo la stessa indagine il 48,0% lo mette, infatti al primo posto tra i reati che teme di subire.

