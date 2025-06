Appartamenti in affitto al posto dell’ex scuola Lussu 

«I lavori di riqualificazione dell'ex scuola “Emilio Lussu”, in via Piovella, inizieranno a settembre». L'importante annuncio, molto atteso dai residenti, è arrivato martedì sera nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale per bocca dell'assessora Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini), in risposta a un’interrogazione sul tema, la seconda in pochi mesi, del consigliere del Gruppo misto, Roberto Mura.

«Il progetto esecutivo è già stato approvato», ha spiegato l'esponente della Giunta Zedda, «anche la gara è stata espletata e sono in corso le verifiche». L'avvio dei lavori sarà preceduto da un intervento di bonifica dell'ex scuola, chiusa da anni ed in balia del degrado. «Lo stabile, teatro di una situazione complessa con criticità che richiedono l'impegno di più istituzioni», ha sottolineato, «sarà recuperato ed ospiterà 21 alloggi indipendenti da destinare in locazione a giovani coppie, per un piano economico complessivo da 4,4 milioni di euro». Un intervento che trova copertura nel Bilancio 2024-2026. «Confermate tutte le previsioni del Puc finalizzate alla riqualificazione dell'intera zona», ha concluso, «sarà costituito anche un tavolo tecnico che coinvolgerà dai residenti fino alla Parrocchia di Sant'Eusebio, inclusa l'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa, proprietaria di numerosi alloggi in zona».

Gli interventi interesseranno anche l'aerea circostante la chiesa, come auspicato dal consigliere Mura e dal parroco, don Davide Meloni, che nei giorni scorsi aveva denunciato una situazione di degrado ormai insostenibile, dovuta alla stabile presenza, nell'ex scuola, di persone con problemi di tossicodipendenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA