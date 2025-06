Appartamenti affittati in nero: finanziere sanzionato 

La sanzione disciplinare nei confronti del finanziere è legittima se il militare affitta in nero degli immobili di sua proprietà. Lo ha stabilito il Tar della Sardegna che ha bocciato il ricorso di un ufficiale delle Fiamme Gialle a cui erano stati assegnati due giorni di «consegna di rigore» dal Comandante interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza. Motivo? Non aveva registrato alcuni contratti di locazione di alcuni immobili di sua proprietà o, in altri casi, aveva indicato importi inferiori rispetto al canone effettivo. Insomma, gli contestavano degli affitti in nero.

Ad assistere l’ufficiale c’erano gli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu che hanno depositato il ricorso davanti ai giudici della Prima Sezione del Tribunale amministrativo presieduta dal giudice Marco Buricelli, affiancato dai colleghi Gabriele Serra e Roberto Montixi. I legali contestavano la sanzione disciplinare, ma la sentenza ha confermato la legittimità della decisione basta sul fatto che il militare avrebbe «sottratto alla prevista tassazione una parte dei proventi derivati dalla locazione degli immobili di sua proprietà e di suoi familiari (madre e fratelli), da lui amministrati in forma abituale e non meramente occasionale».

«Risulta evidente», si legge nella sentenza, «come l’amministrazione abbia valutato tutti gli elementi di fatto, anche prodotti dal ricorrente nel corso del procedimento, al fine di adottare il provvedimento impugnato, che risulta dunque legittimo sotto il profilo della completezza dell’istruttoria e dei fatti posti al suo fondamento». Confermati, dunque, i due giorni di consegna di rigore.

RIPRODUZIONE RISERVATA