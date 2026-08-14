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Terralbese.
15 agosto 2026 alle 00:33

Apparecchi elettrici, polemica per la raccolta “fantasma” 

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L’Unione del Terralbese interviene sulla situazione di criticità che da settimane interessa il servizio di raccolta delle apparecchiature elettriche nei centri di raccolta del territorio, con conseguenti disagi per cittadini e attività economiche.

«Nonostante le ripetute segnalazioni trasmesse dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, le problematiche non risultano ancora risolte - denuncia il sindaco di Arcidano, Davide Fanari - Una situazione che sta creando notevoli difficoltà non solo ai cittadini, ma anche ai rivenditori e agli operatori economici del settore degli elettrodomestici, che devono gestire il ritiro delle apparecchiature dismesse senza poter contare sulla regolare funzionalità della filiera». Il protrarsi del disservizio rischia inoltre di determinare accumuli di apparecchiature nelle abitazioni e nelle attività commerciali, con possibili conseguenze sotto il profilo ambientale e con il rischio di favorire fenomeni di abbandono dei rifiuti.

Per queso, l’Unione del Terralbese ha inviato un sollecito urgente al Centro di coordinamento Raee, interessando anche la Prefettura di Oristano, l’assessorato regionale all’Ambiente e i consorzi competenti, chiedendo l’immediato ripristino del servizio.

L’Unione ha richiesto un riscontro entro sette giorni, «In assenza di tempestivi interventi, - conclude Davide Fanari - la situazione sarà rappresentata nelle sedi competenti per le ulteriori azioni». ( s. p. )

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