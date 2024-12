Appaltopoli, quattro condanne 

Otto anni e mezzo di carcere all’ex sindaco di Ortacesus ed ex presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta, Fabrizio Mereu, accusato tra l’altro di induzione indebita e peculato, un anno e mezzo di reclusione a Gian Luigi Falqui (presidente della coop Grand’Angolo), un anno rispettivamente a Nicola Nardiello (presidente della coop Fers srl) e Giampaolo Dessì (amministratore delle coop Sviluppo servizi Italia e Crescita e progresso). Si è chiuso ieri mattina con quattro condanne e 15 assoluzioni il processo – celebrato per anni davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari – che vedeva imputati 19 tra funzionari ed ex amministratori di vari centri della Trexenta, sospettati di aver gestito come fossero privati i bandi di gara pubblici, truccato bilanci, affidato in cambio di denaro lavori comunali a imprenditori amici. Il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda (a latere i colleghi Andrea Mereu e Giulia Tronci) ha sostanzialmente accolto buona parte delle richieste di condanna e assoluzione del pm Giangiacomo Pilia che aveva sollecitato 10 anni di pena per l’ex sindaco Mereu.

La sentenza

Tra i reati contestati, a vario titolo, ai 19 imputati c’erano il peculato, la turbativa d’asta, l’induzione indebita, il falso e la truffa. I giudici hanno così assolto Antonio Nello Cappai (sindaco Guamaggiore), l’imprenditore Luigi Buscemi e il professionista Paolo Stocchino, così come chiesto anche dalla pubblica accusa. Cadute del tutto le contestazioni anche per Mario Gaviano (per lui l’accusa aveva chiesto un anno di reclusione), Salvatore Contini (ex consigliere comunale a Ortacesus per il quale si sollecitava la condanna a 8 mesi) e Valeria Santomauro (amministratrice della coop Icaro, richiesti 6 mesi). Il Tribunale ha poi assolto, così come chiedevano sia i difensori sia il pm, anche Barbara Secci (dipendente comunale a Senorbì), Roberta Sirigu (dipendente comunale di Ortacesus), così come i sindaci, gli ex sindaci e amministratori pubblici Adalberto Sanna (Senorbì), Gianluca Pillosu e Alessandra Corongiu (Pimentel) e Silvestro Taccori (responsabile servizio finanziario dell’Unione della Trexenta). Mandati assolti anche Pierluigi Caria (amministratore della Costruzioni generali Caria, per il quale l’accusa aveva chiesto un anno), oltre agli imprenditori Efisio Ballicu, Marco Miervino e Veronica Cicu (per loro il pm pilia aveva sollecitato nove mesi di reclusione).

L’inchiesta

Erano diversi i presunti favori che l’ex sindaco Mereu, almeno secondo l’accusa, avrebbe fatto agli amici tra il 2017 e il 2018 per gestire una pizzeria comunale (operazione fallita) e agevolare l’affidamento di lavori pubblici. L’inchiesta, molto complessa, era stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Dolianova che avevano messo sequestrato documenti e ricostruito i rapporti tra gli indagati.

Le difese

Ora bisognerà attendere 90 giorni per conoscere le motivazioni della sentenza, poi gli avvocati dei quattro condannati, i legali Valerio Fundarò (Mereu), Guido Manca Bitti (Dessì), Milva Pili (Nardiello) e Marcello Manca (Falqui) potranno presentare ricorso in appello. Soddisfatti per l’esito del processo, invece, il gruppo di avvocati che assisteva i 15 imputati assolti: Francesco Marongiu, Massimo Ledda, Massimiliano Ravenna, Piero Franceschi, Maria Luisa Vernier, lo stesso Guido Manca Bitti per un altro assistito, Silvana Congiu, Gian Marco Concas, Maria Spanu, Pietro Pittalis, Roberto e Valeria Senis.

