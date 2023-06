Appalto sul porto de La Caletta, contestate le intercettazioni 

Nelle indagini, il captatore informatico (il trojan) installato su smartphone, pc portatili o altri device che permettono la captazione di dialoghi anche nei luoghi di privata dimora senza la necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi, può essere utilizzato solo in presenza di reati per associazioni a delinquere o criminalità organizzata. A ribadirlo ieri, il giudice del Tribunale di Nuoro, Filippo Orani che ha accolto l’eccezione sollevata dall’avvocato Pasquale Ramazzotti, sull’inutilizzabilità delle intercettazioni nel processo per una presunta turbata libertà del procedimento nell’appalto di adeguamento del porto de La Caletta da 8,4 milioni. L’indagine era nata da una costola di Sindacopoli della procura di Oristano. Il dibattimento, che vede a giudizio l’ingegnere di Ottana Giovanni Antonio Mura, dello studio Metassociati, insieme all’allora assessore ai Lavori pubblici di Siniscola, Marco Fadda, il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune Efisio Pau, l’architetto oranese con studio a Nuoro, Franco Niffoi, e l’ingegnere di Assemini Luca Tuveri (difesi dagli avvocati Marcello Mereu, Basilio Brodu, Claudio Conteddu, Gianluigi Mastio e Pasquale Ramazzotti, Pietro Salis), si svuota di un importante pilastro delle prove accusatorie.

Ieri il pm Andrea Jacopo Ghironi ha chiesto di poter rivedere il fascicolo per capire se esistano ancora gli elementi per sostenere un giudizio.

