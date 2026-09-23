SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Carloforte.
24 settembre 2026 alle 00:48

Appalto rifiuti da dodici milioni di euro, progetto approvato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dodici milioni di euro per otto anni, è il valore del servizio integrato dei rifiuti aggiornato nel progetto appena approvato dalla Giunta comunale di Carloforte. L’attuale appalto per la gestione dei rifiuti sull’isola di San Pietro, affidato nel 2019 è scaduto lo scorso giugno ed è attualmente in proroga. Intanto l’amministrazione comunale ha aggiornato il progetto per il nuovo servizio esaminando innanzitutto gli atti dell’appalto in corso. Tra gli elementi da migliorare, si legge nella delibera di Giunta, «lo spazzamento manuale, lavaggio nonché la gestione dell’ecocentro». Inoltre, nel nuovo bando di gara si punterà sulla manutenzione del parco mezzi, «prevedendone la sostituzione immediata in caso di malfunzionamento, in particolar modo per i mezzi dedicati alla raccolta, trasporto, spazzamento meccanizzato, spazzamento manuale e lavaggio» e ancora sull’incremento di personale aggiuntivo nel centro di raccolta per i mezzi estivi, oltre alla previsione di software per la gestione informatica degli utenti e per le successive bollette. Punto fermo del servizio resterà il porta a porta. «Contiamo di pubblicare il bando a breve, entro questo mese», dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manca (Uil): il diritto alla mobilità dei sardi non può essere messo in discussione. Vargiu (Adiconsum): bandi scritti male

Allarme tagli ai voli, riparte la polemica «La Regione si attivi»

Continuità territoriale a rischio Pais (Lega): basta propaganda 
Sacro e profano

I giostrai di Santa Greca, un amore eterno

Dal primo carosello arrivato a fine ‘800 alla maestosa “La Belle Époque” 
Sara Saiu
Università.

Rettore, sfida Morandi-Chessa

Emanuele Floris
L’iniziativa

«Da Programma US una spinta alle imprese che vogliono crescere»

Puricelli (Sda Bocconi): nell’Isola  tante aziende con identità forti  
Michele Ruffi
Scuola

«Alunni stranieri, subito il decreto»

Valditara: il criterio sarà solo linguistico, non disarticoleremo le classi 