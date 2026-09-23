Appalto rifiuti da dodici milioni di euro, progetto approvato 

Dodici milioni di euro per otto anni, è il valore del servizio integrato dei rifiuti aggiornato nel progetto appena approvato dalla Giunta comunale di Carloforte. L’attuale appalto per la gestione dei rifiuti sull’isola di San Pietro, affidato nel 2019 è scaduto lo scorso giugno ed è attualmente in proroga. Intanto l’amministrazione comunale ha aggiornato il progetto per il nuovo servizio esaminando innanzitutto gli atti dell’appalto in corso. Tra gli elementi da migliorare, si legge nella delibera di Giunta, «lo spazzamento manuale, lavaggio nonché la gestione dell’ecocentro». Inoltre, nel nuovo bando di gara si punterà sulla manutenzione del parco mezzi, «prevedendone la sostituzione immediata in caso di malfunzionamento, in particolar modo per i mezzi dedicati alla raccolta, trasporto, spazzamento meccanizzato, spazzamento manuale e lavaggio» e ancora sull’incremento di personale aggiuntivo nel centro di raccolta per i mezzi estivi, oltre alla previsione di software per la gestione informatica degli utenti e per le successive bollette. Punto fermo del servizio resterà il porta a porta. «Contiamo di pubblicare il bando a breve, entro questo mese», dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi. (a. pa.)

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