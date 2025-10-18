Appalto per la Rsa, diffida del Tar ad Ares sull’accesso agli atti 

Ombre sul maxi appalto della Rsa di Arbatax. Il Tar, accogliendo il ricorso della società Gruppo San Michele, diffida Ares, colpevole di non aver fornito gli atti di gara richiesti subito dopo la conclusione della procedura per l’aggiudicazione della struttura, un affare per cui la sanità regionale ha stanziato 44 milioni di euro destinati all’Asl Ogliastra. Il ricorso ha effetti anche nei confronti dell’aggiudicataria dell’appalto, la Kcs, come parte controinteressata, una delle società del raggruppamento temporaneo di imprese con il Consorzio territoriale Network e la Etico Italia. Il collegio della prima sezione del Tar ha ordinato ad Ares di fornire (entro 10 giorni) la documentazione richiesta dal Gruppo San Michele. Il 7 agosto Ares ha aggiudicato l’appalto per gestire la Residenza sanitaria assistita. Alla vigilia di Ferragosto i legali di Gruppo San Michele (terzo classificato), con l’avvocato Giovanni Scarparo, hanno fatto istanza di accesso agli atti. La stazione appaltante, il 18 agosto, ha dato un riscontro parziale, omettendo tra l’altro di trasmettere la documentazione amministrativa e l’offerta tecnico-economica della seconda classificata (Sereni orizzonti 1). «Le note di riscontro di Ares - scrive il Tar - sono illegittime, in quanto postulano la necessità di un’istanza di accesso da parte della ricorrente, in violazione dell’obbligo ostensivo automatico in favore dei primi cinque concorrenti». (ro. se.)

