Appalto per il canile, il bando slitta ancora 

Proroga di un altro mese per il servizio di custodia e cura dei cani abbandonati per strada a Selargius. L’attuale contratto con il canile Shardana viene prorogato in vista del nuovo appalto bandito dal Comune nei mesi scorsi tramite la piattaforma Sardegna Cat: poco più di 200mila euro per un anno. «A causa dell’allungamento dei tempi burocratici necessari per l’espletamento della procedura di gara», viene spiegato, «si procede ad una proroga tecnica contrattuale temporanea al canile Shardana».

