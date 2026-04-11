Appalto milionario per lo sfalcio 

C’erano una volta i cantonieri della Provincia, figure quasi leggendarie che conoscevano palmo a palmo ogni curva, cunetta e scarpata delle strade oristanesi. Erano loro a garantire manutenzione quotidiana, sicurezza, pulizia delle banchine, interventi immediati in caso di frane, allagamenti o incidenti. Un modello che ha retto fino a quando le Province erano dotate di organici e mezzi adeguati.

L’appalto

Oggi quel sistema sopravvive solo in parte: gli organici sono ridotti all’osso e molti servizi sono stati affidati all’esterno. È ciò che accade anche quest’anno con il servizio di sfalcio delle pertinenze stradali, per il quale l’amministrazione provinciale ha concluso le procedure di aggiudicazione relative al biennio 2026-2027, con possibilità di proroga al 2028. L’appalto, del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro al netto dell’Iva, è stato suddiviso in quattro lotti, corrispondenti ai quattro circoli territoriali della rete viaria provinciale. La gara ha registrato una partecipazione molto elevata, con 41 offerte presentate. Il primo lotto, relativo al Circolo 1, è stato assegnato alla Garden Design di Gravina in Puglia, con un ribasso del 31,5% e un importo netto di circa 671mila euro. Il secondo lotto, Circolo 2, è andato alla cooperativa Sarda Appalti Gestione Servizi di Buddusò, che ha offerto un ribasso del 40,489%, per un valore di circa 596mila euro. Il terzo lotto, Circolo 3, è stato aggiudicato alla Isam di Roma, con un ribasso del 40,5% e un importo di circa 617mila euro. ll quarto lotto, infine, è stato assegnato alla Ecogest di Cotignola (Ravenna), con un ribasso del 28,1% e un valore di circa 658mila euro.

L’incarico

Il servizio riguarda lo sfalcio e il decespugliamento della vegetazione lungo le banchine e le pertinenze degli oltre 1.000 chilometri di strade provinciali. Dal servizio Viabilità assicurano che gli interventi, programmati già per i giorni prima di Pasqua, inizieranno questa settimana: il ritardo è stato causato da un problema burocratico in fase di sub appalto. L’obiettivo è garantire interventi puntuali, completando il primo ciclo di sfalcio in tempi rapidi.

Le rotonde

La Provincia ha avviato anche un piano di riqualificazione delle rotatorie lungo la rete viaria di propria competenza: se ne occuperanno i privati in cambio della collocazione di cartelli pubblicitari o informativi all’interno delle aree oggetto di concessione.

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