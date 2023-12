Appalto della rete fognaria, tempi più rapidi per la gara 

Si avvicina la fine dei disagi per i residenti di Santo Stefano. Nei giorni scorsi Abbanoa ha bandito la gara d’appalto per i lavori di riordino e razionalizzazione della rete fognaria nella zona dei musicisti. L’affidamento dei lavori sarà fatto con procedura aperta telematica che consentirà tempi più rapidi per l’aggiudicazione. Si utilizzerà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte delle imprese dovranno essere presentate entro il 14 dicembre.

Ai 3,6 milioni di euro ottenuti con i fondi Pnrr, si sommano ulteriori 3,1 milioni di risorse Por e 1,8 milioni che Abbanoa ha stanziato dai propri fondi di bilancio finanziati con la tariffa. In totale le risorse disponibili sono quasi 9 milioni: 6,7 milioni è l’importo stimato dell’appalto appena bandito. Il resto, assieme a eventuali ribassi d’asta, potrà essere destinato a interventi di completamento dell’opera.

«Sono risorse importanti», spiegano da Abbanoa, «che serviranno a rendere funzionale una serie di opere, realizzate in passato e mai completate, per convogliare i reflui della città verso il depuratore consortile di Is Arenas. È prevista la realizzazione di circa un chilometro e mezzo di condotte che in buon parte saranno posizionate con la tecnologia "microtunneling" che consente di posare le tubature sottoterra senza scavare in superficie». Un primo tratto di condotta sarà realizzato dietro la scuola media “Porcu Satta” dal sollevamento fognario presente nei pressi dell’incrocio tra via Bizet e via Malipiero sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica. Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis. Il secondo tratto proseguirà lungo via della Musica (era stato in parte già realizzato con un precedente appalto e arriverà all’altezza dell’incrocio con via Parini (lato Molentargius) dove, vicino al campo sportivo, sarà realizzata una nuova stazione di pompaggio. Da questa stazione partirà un’altra condotta che passerà lungo via Don Giordi fino a collegarsi a un collettore fognario esistente che porterà i reflui sino al depuratore di Is Arenas.

