«Appalto del verde, siamo alla disperazione» 

Ancora a casa, senza stipendio. Il problema dei quattordici giardinieri, rimasti momentaneamente senza lavoro dopo lo stop del servizio di cura del verde a Selargius, a distanza di due settimane non è stato risolto. E per ora non c’è nessuna data certa sul via al nuovo appalto. «Stiamo trascorrendo notti insonni, costretti a indebitarci per andare avanti», scrive disperata la moglie di uno degli operai senza stipendio dal primo febbraio in una lunga lettera portata in Consiglio dall’esponente della minoranza Riccardo Cioni.

Il problema

Un incubo che si ripete a distanza di un anno. Il servizio manutenzione di giardini, parchi e cortili scolastici, è rimasto bloccato anche lo scorso anno per un mese, poi affidato tramite gara ponte a una cooperativa sociale, e prorogato più volte in attesa di aggiudicare e far partire il nuovo appalto del verde annunciato dal Comune. Proroghe concesse sino a gennaio, poi la scadenza finale e tutti a casa.Nella lettera della moglie di uno degli operai c’è tutta la disperazione di chi sta vivendo nell’incertezza. «Anche quest’anno i giardinieri che si occupano del verde pubblico a Selargius restano a casa per qualche settimana o un mese, e si ritrovano a trascorrere notti insonni pensando a come far quadrare i conti senza lo stipendio.

Questo perché puntualmente scade l'appalto e nonostante chi di dovere in Comune venga avvisato con mesi d'anticipo, si arriva alla scadenza del contratto senza che si sappia chi lo gestirà in seguito. Purtroppo quando lo stipendio arriva tutti i mesi ci si dimentica che il lavoro è un diritto anche per i precari, per quelli che credono nelle promesse e invece devono fare già i conti per quando dovranno restituire i soldi che gli sono stato prestati per andare avanti».

In Consiglio

Frasi lette nell’Aula di piazza Cellarium dal consigliere di minoranza Cioni. «Grave questo stop, e ancora più grave non sapere quando queste persone potranno tornare a lavorare», sottolinea, «oltre al fatto che la città si trova da due settimane senza un servizio importante per il decoro del territorio. L’auspicio è che il nuovo appalto parta nel giro di pochi giorni».A detta del Comune mancano gli ultimi dettagli burocratici per l’affidamento definitivo e l’avvio del nuovo servizio. «Comprendiamo le difficoltà che stanno affrontando i lavoratori e le loro famiglie, ma l’attenzione dell’amministrazione è massima», dice l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa. «Siamo in attesa che da Roma mandino la documentazione mancante», spiega, «ma assicuro che stiamo facendo quanto in nostro potere per far ripartire il servizio il prima possibile».

