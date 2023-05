Appalto del verde pubblico,  slitta il via al nuovo servizio 

Slitta a inizio giugno - imprevisti permettendo - il via al nuovo appalto per la manutenzione del verde pubblico, affidato alla ditta che si è aggiudicata l’appalto per i prossimi tre anni, la Avr. Qualche settimana di tempo in più per organizzare il nuovo servizio in città e concludere tutti gli adempimenti necessari per l’avvio del cantiere.

Nel frattempo la cura del verde comunale sarà garantita dalla Ip, la società che ha gestito il servizio negli ultimi anni. Il contratto, in scadenza il 15 maggio, è stato prorogato sino a fine mese, e comunque per tutto il tempo necessario alla nuova ditta di organizzare il nuovo cantiere e iniziare le attività di manutenzione del verde in città.

