Appalto da 1,3 milioni di euro per i lavori nell’asilo “Sanna” 

Approvato il progetto definitivo da 1 milione e 375 mila euro per i lavori di ammodernamento ed efficientamento dell’asilo Carlo Sanna. Il bando per la gara d’appalto relativa alla realizzazione delle opere, che saranno realizzate grazie ai fondi del Pnrr, è previsto per i prossimi giorni.

«L’obiettivo è intervenire per il miglioramento dell’efficienza strutturale, tecnologica ed energetica dello stabile – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Garau – al fine di garantire un miglior grado di sicurezza, di comfort di utilizzo ed una contestuale riduzione dei consumi energetici. Con questo progetto consentiamo la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’asilo “Carlo Sanna” al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale attraverso la creazione di ulteriori 8 nuovi posti (38 sui 30 attualmente godibili) pari ad un incremento del 26,6%. In tutto l’edificio verrà garantita l’adattabilità della struttura socioØeducativa ai soggetti con disabilità e la piena accessibilità agli spazi comuni interni all’edificio».

Il sindaco Ignazio Locci ha invece evidenziato l’importante lavoro svolto dai tecnici e funzionari del comune per il supplemento di impegno per aggiudicarsi i fondi del Pnrr.

RIPRODUZIONE RISERVATA