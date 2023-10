Appalto congelato per i ponti pericolanti 

Da fine agosto a oggi la situazione dei ponti in legno sul Rio Piras a Gonnosfanadiga è visibilmente peggiorata, evidenziando livelli di importante pericolo.

Costati oltre 300mila euro, dei ponti oggi restano due strutture fortemente compromesse: legno marcio e nodi di ancoraggio alle sponde del fiume mangiati da tarli e consumati dagli agenti atmosferici, piano in gomma calpestabile danneggiato. Ciò che però oggi desta preoccupazione è la sempre maggiore inclinazione dei ponti.

Il confronto

Installati 15 anni fa, i due ponti in legno entrarono a fare parte delle opere di cui il paese andava fiero: voluti non solo per favorire gli spostamenti a piedi, permettevano di attraversare il Rio Piras in alternativa alle vecchie passerelle che, ogni autunno e inverno, venivano totalmente sommerse dall’acqua e rese inutilizzabili. Sisinnio Zanda, consigliere di minoranza, è categorico: «Già nel 2018, ma anche durante la consiliatura in corso, abbiamo denunciato la trascuratezza dei ponti che è causata solo dalle amministrazioni che non riescono a mandare avanti progetti pronti e finanzianti da ormai tre anni». Diversa la versione del sindaco Andrea Floris, il quale assicura che i ritardi non dipendono dalla odierna amministrazione: «Purtroppo, a oggi, permane il problema del costo del ferro; per questo abbiamo chiesto alla Regione un finanziamento dedicato. Stiamo aspettando una loro risposta e, se ciò non dovesse avvenire, dovremmo comunque prendere delle decisioni».

La storia

Le prime segnalazioni, sull’assenza di manutenzione, risalgono agli anni immediatamente successivi all’installazione, quando i ponti mostravano i primi cedimenti nel solo piano pedonabile. Si arrivò poi al 2018 con l’ordinanza di chiusura al transito e, l’anno successivo, alla relazione tecnica con la quale si mise nero su bianco la necessità di demolirli, perché irrecuperabili e poiché con alto tasso di pericolo. La precedente amministrazione lasciò tutto pronto: 500.000 euro per sostituire i due ponti più altri 200.000 per costruirne uno nuovo. Ma la realizzazione di quelli nuovi, poiché con struttura in ferro, venne bloccata agli inizi del 2022, causa una importante impennata del costo della materia prima dovuta all’esplosione del conflitto in Ucraina.

RIPRODUZIONE RISERVATA