Appalto biennale da 160mila euro per la pulizia dei locali comunali 

Nove aree da gestire per i prossimi due anni con l’obbligo di utilizzare prodotti e macchinari a ridotto impatto ambientale. L’impresa “Pulimpiu” di Cagliari si è aggiudicata l’appalto per il servizio di pulizia degli immobili pubblici bandito dal Comune di Dolianova attraverso il portale del mercato elettronico regionale Sardegna Cat.

Oltre al servizio di pulizia del Municipio, la ditta vincitrice dovrà occuparsi anche dell’aula consiliare di piazza Amendola, della palestra scolastica, del Centro Polivalente (biblioteca e centro anziani) del polo di aggregazione di Su Cuccureddu, dei bagni del mercato settimanale di Piazza Europa, del punto di ristoro di via Ghandi, del cantiere comunale di via Pasteur-Zuddas e dell’autorimessa di via Santa Maria.

Le operazioni di pulizia dovranno essere svolte al di fuori degli orari di lavoro degli impiegati comunali e di apertura al pubblico degli uffici. Particolare attenzione sarà riservata alla salvaguardia dell’ambiente: per le operazioni di pulizia dovranno essere utilizzati prodotti ecosostenibili, innocui per la salute e la sicurezza delle persone. Il servizio biennale di pulizia degli immobili pubblici costerà 160mila euro. (c. z.)

