«Appalti semplici ma con le gare» 

«La semplificazione che elimina concorrenza e pubblicità non può essere buona». È uno dei passaggi del presidente dell’Authority anticorruzione Giuseppe Busia, ieri in video collegamento, al seminario promosso dall’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, a Sassari sul nuovo codice dei contratti pubblici. Un confronto tra esperti e imprenditori, nello scenario di Villa Mimosa, reso urgente dall’approssimarsi dell’entrata in vigore, il primo luglio, della normativa approvata a fine marzo dal Consiglio dei ministri. «È una leva essenziale - continua la guida dell’Anac - per colmare anche il gap infrastrutturale della Sardegna».

L’analisi

Uno strumento di cui il giurista nuorese ripercorre i punti critici, quelli legati proprio alla semplificazione, a partire dall’assenza di un bando per le gare d’appalto sotto la soglia europea, circa 5 milioni di euro, oltre il 90 per cento dei casi nella penisola: «Si tratta di un impoverimento della concorrenza». Non è l’unico aspetto che gli fa storcere il naso. «È stato eliminato il controllo preventivo sulle società in house che prima facevamo noi. Non mi pare una scelta felice». E se si augura «aggiustamenti correttivi per la trasparenza del mercato» non fa alcun accenno agli affidamenti diretti per i lavori sotto i 140mila euro che gli fecero paventare l’avverarsi di «fenomeni corruttivi».

Gli imprenditori sardi

E allora si inserisce Silvio Alciator, presidente dell’Ance Nord-Sardegna: «Per noi la regola è che la gara d’appalto andrebbe fatta sempre». L’attenzione si sposta poi sulle sfide sottese del codice, come quella di avvicinare le piccole medie imprese ai contratti pubblici. O lo sprint imposto dalla digitalizzazione e dalla riqualificazione delle stazioni appaltanti. «Svolgere le gare in modo digitale - continua Busia - comporta un risparmio del 10 per cento, una cifra da reinvestire in opere da realizzare». Le polemiche però sorgono sui piccoli comuni. «Veniamo da 25 anni - attacca Pierpaolo Tilocca, presidente Ance Sardegna - di disintegrazione del sistema amministrativo. Banalmente oggi non c’è più nessuno». E lo stesso Tilocca contesta «l’eccessiva discrezionalità» data dal codice proprio alle stazioni appaltanti. Ci sono anche le note positive dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu che promette lo stanziamento di 100 milioni di euro per l’edilizia residenziale pubblica e la fine dei lavori sulla Sassari-Olbia entro l’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA