Appalti Rfi, Sandokan al banco di prova 

Napoli. I legami con la politica e l’imprenditoria, il controllo degli appalti pubblici, i tanti omicidi irrisolti: ci si attende molto dal nuovo collaboratore di giustizia Francesco “Sandokan” Schiavone, custode di tanti segreti e fino a poco fa padrino, anche dal carcere duro, del clan dei Casalesi.

L’accusa

Il suo esordio come collaboratore di giustizia potrebbe arrivare nel processo ai funzionari di Rete Ferroviaria Italiana accusati di aver assegnato appalti in cambio di soldi e regali . L’inchiesta portò a 35 arresti nel maggio del 2022 e a 69 indagati per reati come associazione camorristica ed estorsione, intestazione fittizia di beni, turbativa d’asta, corruzione, riciclaggio, rivelazione di atti coperti dal segreto delle indagini, tutti con aggravante mafiosa. Schiavone non è imputato ma la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli potrebbe chiamarlo a testimoniare contro colui che viene considerato il suo storico prestanome, il 70enne Nicola Schiavone (omonimo ma non parente), tra gli imputati per associazione camorristica nel processo cominciato a dicembre a Santa Maria Capua Vetere.

Il lievito madre

La prossima udienza sarà mercoledì, quando ci si attende il deposito delle prime dichiarazioni di Sandokan. Sono molto attese, anche per capire se consentiranno di individuare la “cassaforte” dei Casalesi. Il 70enne Nicola Schiavone, amico storico di Sandokane e padrino di battesimo di suo figlio Nicola, ed è ritenuto dalla Dda un esponente dell’area grigia di cui il clan ha sempre beneficiato. Ma il 70enne non ha mai riportato condanne, nel maxi-processo “Spartacus” ai Casalesi fu assolto come uscì indenne da altre accuse di associazione camorristica. Dal 1995 al 2007 i tribunali hanno sempre escluso per lui le misure di prevenzione personali e patrimoniali. Di lui la moglie di Sandokan, Giuseppina Nappa, in un’intercettazione spiega le fortune finanziare con la formula «ha usato il lievito madre di Sandokan».

Gli altri imputati

Il processo per gli appalti Rfi ha conosciuto per l’accusa più battute d’arresto che conferme. In sede di indagini preliminari il tribunale del Riesame di Napoli e la Cassazione hanno escluso per Nicola Schiavone l’associazione camorristica contestata dalla Dda, e il 15 giugno il giudice per l’udienza preliminare di Napoli Linda Comella lo ha prosciolto - insieme alla moglie, ai tre figli e ad altre tre persone - dalle accuse di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Per il gup il legame tra il consulente e il capoclan ha «ragioni di sola riconoscenza in virtù dell’aiuto che Nicola Schiavone e il fratello Vincenzo avevano ricevuto negli anni ’70, quando Francesco Schiavone passò loro le sue aziende». Per altri 9 imputati che hanno scelto l’abbreviato, tra cui l’esponente del clan Dante Apicella e alcuni funzionari di Rfi, nei mesi scorsi è arrivata la condanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA